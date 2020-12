Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 12:40 Uhr

Defekt beim Laden eines Handys löst Brand mit zwei Toten aus

Malbergweich (dpa/lrs) – Nach einem Brand mit zwei Toten in einem Wohnhaus in der Eifel ist nun die Ursache geklärt. Das Feuer ist wohl wegen eines technischen Defekts beim Laden eines Handyakkus entstanden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Gutachten habe dies ergeben. Feuerwehrleute hatten die beiden Toten im Innern des Mehrfamilienhaus in Malbergweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gefunden. Bei einem handelte es sich um einen 52-Jährigen, der dort zur Miete gewohnt hatte.