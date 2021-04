Mainz

Deeskalationstraining für Rettungskräfte

Weil die Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei zunimmt, bietet der Verein „Helfer sind tabu“ Schulungen für das Personal in Rheinhessen an. An insgesamt sechs Tagen erhalten die Kräfte ein Kommunikations- und Deeskalationstraining. Drei Tage Online-Unterricht hätten vor kurzem stattgefunden, im Juni seien drei Präsenztage geplant, erklärte Johannes König vom Verein „Helfer sind tabu“ der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Vereins ist es die vierte Multiplikatoren-Schulung in der Region Rheinhessen.