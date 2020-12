Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 06:10 Uhr

Koblenz

Debeka: Wir profitieren nicht von weniger Arztbesuchen

Die Debeka Versicherungsgruppe weist Vorwürfe in Fachkreisen an private Krankenversicherungen zurück, diese profitierten wegen coronabedingter Angst ihrer Kunden vor Arztbesuchen finanziell von der Pandemie. Bei der privaten Debeka Krankenversicherung mit Sitz in Koblenz erhöhten sich die Leistungsausgaben nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 2,483 Milliarden Euro. Dabei betrug der Anstieg im ersten Quartal binnen Jahresfrist 81 Millionen Euro, während es im coronageprägten zweiten Quartal nur einen leichten Rückgang um sieben Millionen Euro gab. Die Debeka ist nach eigener Auskunft Marktführer bei den privaten Krankenversicherungen in Deutschland.