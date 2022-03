Versicherungen

Debeka wächst weiter: Gruppe präsent Geschäftszahlen

Die Debeka-Versicherungsgruppe ist nach eigenen Angaben trotz Corona-Pandemie und Niedrigzinsen in allen Bereichen weiter auf Wachstumskurs. Sie legt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) am Stammsitz in Koblenz in einer Online-Pressekonferenz ihre Geschäftszahlen des vergangenen Jahres vor. Ihre im September veröffentlichte Prognose von 12,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen der Versicherungen im Jahr 2021 sei noch leicht übertroffen worden. 2020 hatte sich diese Summe auf 11,44 Milliarden Euro belaufen.