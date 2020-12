Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 14:20 Uhr

Koblenz

Debeka setzt mehr auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die Debeka Versicherungsgruppe investiert in mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dafür würden aktienbasierte Produkte der Altersvorsorge umgestellt und bei Investitionen am Kapitalmarkt strenge Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, teilte die genossenschaftlich geprägte Versicherungsgruppe am Dienstag mittels einer Presseinformation und einer Konferenzschaltung mit. Die geplante Jahrespressekonferenz am Stammsitz Koblenz hatte das Unternehmen wegen der Ansteckungsgefahr des Coronavirus abgesagt.