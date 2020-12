Debatte um Umsatzsteuer für Gastronomie

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 15:30 Uhr

Mainz/Erfurt (dpa/lrs) – Eine Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie würde die Betriebe nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen erheblich entlasten und die Kommunen vergleichsweise wenig belasten. Eine solche Absenkung brächte den Betrieben allein in Rheinland-Pfalz ein Entlastungsvolumen von geschätzt rund 300 Millionen Euro im Jahr, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Mainz. Gleichzeitig würde ein solcher Schritt das Land etwa 140 Millionen kosten und die Kommunen sechs Millionen. Es gehe darum, eine von der Corona-Krise stark betroffene Branche über die bereits beschlossenen Hilfen hinaus gezielt zu unterstützen.

„Es ist für Rheinland-Pfalz auch eine Branche mit besonderer Bedeutung“, sagte Ahnen. Sie umfasse im Land ungefähr 13.500 Betriebe, circa 113.000 Menschen seien im Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe beschäftigt. Ahnen und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hatten bereits am Sonntag angekündigt, sich auf Bundesebene für die zeitlich befristete Umsatzsteuersenkung einzusetzen. Am Montag befasste sich das Kabinett in Mainz damit.

Die Hotellerie und Gastronomiebranche muss ihre Häuser weiterhin wegen der Pandemie geschlossen halten, anders etwa als Teile des Einzelhandels. Ahnen erklärte, zwar gelte bei Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben bereits ein Umsatzsteuersatz von sieben Prozent, doch diese Häuser böten häufig auch Gastronomie an, würden also ebenfalls zumindest teils von der nun vorgeschlagenen Steuersenkung profitieren. Bis wann die Senkung befristet werden sollte, könne erst gesagt werden, wenn klar sei, wie lange die Betriebe noch dicht bleiben müssten. Nötig ist für den Schritt eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes auf Bundesebene.

Am Montag hatten sich auch die CDU-Fraktionschefs von Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für eine Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. Die Betriebe bräuchten in der Corona-Krise wieder eine Perspektive. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sagte: „Gaststätten, Weinstuben, Kneipen, Bars, Restaurants und Beherbergungsbetriebe schaffen es nicht alleine – viele stehen bereits jetzt vor den Scherben ihrer Existenz.“ Es brauche schnelle und unkomplizierte Hilfen.