08.07.2020

Wiesbaden

Debatte um Bundesliga-Start mit Fans: Land zurückhaltend

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hält sich in der Debatte um die Öffnung der Stadiontore für Fans in der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga noch zurück. Nach der bis zum 31. August geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung seien beim Sport bis zu 350 Zuschauer nach Maßgabe der Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Außenbereich zugelassen, teilte das auch für den Sport zuständige Ministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Für die Zeit danach könne man keine sichere Auskunft erteilen.