Debatte über Beförderungspraxis geht weiter

Nach der Beförderungsaffäre im Umweltministerium will die oppositionelle CDU wissen, wie es die anderen Ministerien halten. Die Antwort des Innenministeriums auf die Große Anfrage lässt noch Fragen offen.

Mainz (dpa/lrs). Die Antwort der Landesregierung auf die Frage nach der Einstellungs- und Beförderungspraxis in Ministerien und Staatskanzlei reicht nach Ansicht der CDU-Fraktion bei weitem nicht aus. „Diese Antwort riecht nach Verschleierung und danach, dass man Transparenz nicht gewährleisten möchte“, sagte der CDU-Landtagsfraktionschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, am Freitag in Mainz. Seine Fraktion werde den Würzburger Professor für öffentliches Recht, Ralf Brinktrine, mit einem Rechtsgutachten zu der (ohne Anhang) 66 Seiten langen Antwort aus dem Innenministerium beauftragen und sich detailliert äußern.

Der Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battis stellte zu dem Papier fest: „In den letzten 10, 15 Jahren ist das Leistungsprinzip gestärkt worden, auch hinsichtlich der Ausschreibungspflicht.“ Der Bund habe bei der letzten großen Reform 2009 die Ausschreibungspflicht verschärft. „Auch die Rechtsprechung hat sich geändert“, sagte der emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität der Deutschen Presse-Agentur.

Dieser Trend zur Aufwertung von Ausschreibungen bei Beförderungen in Bund und Ländern sei aber offenbar an der rheinland-pfälzischen Landesregierung weitgehend vorbei gegangen. Man könne schon fragen, warum die Regierung nicht den Impuls gegeben habe, Ausschreibungen und Beförderungen auf leistungsorientiertere Füße zu stellen. Das Grundgesetz sehe in Artikel 33 (2) das Leistungsprinzip als Grundlage für das gesamte berufliche Verhalten im Öffentlichen Dienst vor, sagte Battis, der auch Verwaltungsrechtler ist.

Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun hält eine eindeutige politische Bewertung der Antwort der Landesregierung für schwierig. „Es fehlen Erläuterungen und häufig der exakte Kontext“, sagte der Politologe. „Eine Stellungnahme der Landesregierung könnte den Kontext dazu erhellen und die Zahlen verständlicher machen.“ Sicher ist nach seiner Einschätzung: „Die Aufmerksamkeit wird weiter auf das Thema gelenkt. Das ist im Wahlkampf im Sinne der CDU.“

„Auffallend ist, dass in den Ministerien oftmals schneller befördert wird als an Universitäten, Schulen oder nachgeordneten Behörden“, stellte Jun fest. „Bei drei Ministerien fällt die Beförderungs- bzw. Einstellungspraxis in dieser Legislaturperiode mehr auf als bei anderen: Neben dem Umweltministerium das Wirtschaftsministerium und das Familienministerium. Aber für eine Bewertung fehlen notwendige Erläuterungen.“

Neben dem Umweltministerium falle das Wirtschafts- und Verkehrsministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten Volker Wissing „sehr negativ“ auf, sagte Baldauf und forderte den FDP-Politiker zu einer „umfassenden Erklärung“ auf. Laut Antwort des Innenministeriums sind in der laufenden Legislaturperiode im Umweltministerium 94 und im Wirtschaftsministerium 38 Beschäftigte ohne Beurteilung befördert worden.

Die Staatssekretärin und FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt, sagte: „In allen Fällen handelt es sich um Beamtinnen und Beamte, die keinen Stellenwechsel vollzogen haben, sondern sich auf ihren Dienstposten bewährt hatten.“ Die Auswahlentscheidung sei ausschließlich nach den beamtenrechtlichen Kriterien Eignung, Befähigung und Leistung erfolgt und der Personalrat umfassend beteiligt worden. Es habe auch keine Beschwerden oder Klagen gegeben. Es sei nie jemand vorgeschlagen worden, der nicht von der Fachabteilung genannt worden sei.