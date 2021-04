Dausenau

Dausenau muss schiefen Turm stabilisieren

Das Dorf Dausenau an der Lahn muss seinen Turm stabilisieren, der noch schiefer als das Wahrzeichen von Pisa ist. „Es sind schon ein paar Steine rausgebröckelt und auf parkende Autos gefallen“, sagte Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler (SPD) am Donnerstag. Am Mittwoch hätten zwei Experten den denkmalgeschützten Schiefen Turm der mittelalterlichen Mauer um Dausenau begutachtet: Das Fundament müsse stabilisiert und das Mauerwerk saniert werden. Wittler geht nach eigenen Worten von sechsstelligen Kosten aus und hofft auf Landes- und Bundeszuschüsse: „Das ist ja kein Denkmal nur für Dausenau, sondern ein einzigartiges Bundesdenkmal.“ Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.