Dauerregen: Über 3000 Einsätze im Saarland registriert

Von dpa

i Feuerwehrleute bewegen sich und ihre LKW durch das Hochwasser in der Fischbachstrasse in Saarbrücken. Foto: Harald Tittel/dpa

Das Lagezentrum in Saarbrücken hat nach dem heftigen Dauerregen von Freitag bislang mehr als 3000 Polizei- und Rettungseinsätze im gesamten Bundesland registriert. Die Zahlen stammen vom frühen Samstagmorgen, wie eine Sprecherin des Lagezentrums in Saarbrücken sagte. Darunter waren rund 950 Polizeieinsätze und etwa 2060 Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste. Über Verletzte war auch am Samstagmorgen nichts bekannt.