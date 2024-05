Dauerregen sorgt für Straßensperrungen im Saarland

Nach Regenfällen kommt es im Saarland an verschiedenen Orten zu Straßensperrungen. Bei Sankt Ingbert rutscht ein Hang ab, eine Landstraße wird gesperrt.

Anzeige

Sankt Ingbert (dpa/lrs) – Infolge von Regenfällen ist es am Freitag an verschiedenen Orten im Saarland zu Straßensperrungen gekommen. Wie ein Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau am Freitag sagte, wurden wetterbedingt zahlreiche Straßen im Bundesland abgesperrt. Zwischen Sankt Ingbert und Heckendalheim sorgte ein Hangrutsch für eine Sperrung. Infolge von Starkregens sei ein Hang abgetragen und die Straße unterspült worden. Dem Sprecher zufolge dürfte die Sperrung nach dem Hangrutsch längerfristig bestehen bleiben.

Für den Nachmittag erwartete die Polizei eine Überflutung der Autobahn 620 in Saarbrücken, weshalb eine Sperrung und eine Hochwasserumfahrt vorbereitet wurde, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Landesweit sei es zu oftmals kurzfristigen Sperrungen aufgrund unpassierbarer Straßen gekommen, hieß es weiter. Verletzt wurde demnach aber niemand.