Monteure errichten einen Strommast in der Nähe des Kraftwerks Schkopau. (zu dpa: «Datenwerkstatt zur Stromnetzplanung geht zu Ende»)

Monteure errichten einen Strommast in der Nähe des Kraftwerks Schkopau. (zu dpa: «Datenwerkstatt zur Stromnetzplanung geht zu Ende») Foto: Jan Woitas/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Wie muss das Stromnetz der Zukunft ausgestaltet sein angesichts von mehr Wärmepumpen, mehr E-Mobilität oder veränderten Industrieprozessen? Dieser Frage ging in Rheinland-Pfalz eine Datenwerkstatt mit dem Titel «Stromnetz 2045» nach. Grob gesagt drehte die sich darum, bisherige Planungen des Strom-Übertragungsnetzbetreibers Amprion mit denen der Betreiber von Verteilnetzen, von Unternehmen, Kommunen oder Stadtwerken übereinanderzulegen und eine gemeinsame Datengrundlage zu schaffen. An diesem Mittwoch (13.00 Uhr) steht im Mainzer Stadtteil Finthen die Abschlussveranstaltung an. Energieministerin Katrin Eder (Grüne) wird dabei die Werkstattergebnisse vorstellen.