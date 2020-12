Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 12:20 Uhr

Mainz

Datenschutz-Grundverordnung: 155 000 Euro Bußgeld

Rund 155 000 Euro Bußgeld hat Rheinland-Pfalz seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) vor zwei Jahren verhängt. Die Zahl der Meldungen von Datenpannen ist seither gestiegen, von 105 (2018) auf 319 (2019) und bereits 200 in den ersten Monaten dieses Jahres. Das teilte der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann am Freitag in Mainz mit. Die DS-GVO war am 25. Mai 2018 wirksam geworden. „Auch während der derzeitigen Corona-Pandemie darf es für den Datenschutz keinen Rabatt geben“, betonte Kugelmann.