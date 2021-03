Mainz

Datenschützer warnt vor Attacken auf Mail-System

Unternehmen und Behörden in ganz Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Landesdatenschutzbeauftragten von einer Sicherheitslücke im E-Mail-System von Microsoft betroffen. Seit Ende vergangener Woche seien bereits mehrere Meldungen zu Datenpannen eingegangen, teilte das Büro des Landesbeauftragten am Donnerstag in Mainz mit. Wer einen Exchange-Server von Microsoft betreibe, solle unverzüglich die von Microsoft bereitgestellten Sicherheitsupdates installieren.