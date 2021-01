Mainz

Datenschützer schlägt „Datencockpit“ für die Verwaltung vor

Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann schlägt ein „Datencockpit“ vor, das den Menschen in Rheinland-Pfalz anzeigt, welche Behörde welche Daten über sie speichert. Mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung sei es wichtig, den Menschen ein im Vergleich zur gegenwärtigen Situation deutlich höheres Maß an Transparenz zu gewährleisten, sagte Kugelmann der Deutschen Presse-Agentur. So könnten die Bürgerinnen und Bürger jederzeit nachvollziehen, „welches Register welche Daten über sie vorhält, welche Behörden darauf zugegriffen haben und mit welchen anderen Daten diese verknüpft wurden“.