Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 02:10 Uhr

Ludwigshafen

Datensammlung von Corona-Patienten: Ergebnisse vorgestellt

In Rheinland-Pfalz werden seit Anfang April alle in Kliniken behandelten Covid-19-Patienten und ihre Krankheitsverläufe dokumentiert. Es geht beispielsweise um das Alter der Patienten, Vorerkrankungen, Dauer des Klinikaufenthalts und auch die Sterblichkeitsrate. Erste Zwischenergebnisse des sogenannten Covid-19-Registers stellen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Studienleiter Anselm Gitt heute in Ludwigshafen vor.