Dateneingabe der Schulen weitgehend abgeschlossen

Nach Problemen mit einer neuen Software haben die 1624 Schulen in Rheinland-Pfalz die Erfassung ihrer statistischen Daten weitgehend abgeschlossen. „Wir haben deutliche Fortschritte bei der Einführung des neuen Programms erzielt“, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit. „Die Dateneingabe durch die Schulen ist jetzt, kurz vor den Weihnachtsferien, so gut wie abgeschlossen.“

Nach Kritik an dem neu eingeführten Programm zur Schulverwaltung hatte das Ministerium im Oktober die Frist für die Abgabe der Daten bis zum 6. Dezember verlängert. Bis dahin hätten fast alle Schulen ihre Daten erfolgreich in die zentrale Datenbank hochgeladen, sagte Hubig. In ganz wenigen begründeten Fällen erfolge dies jetzt etwas später.

Der Prozess der Einführung eines landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogramms begann bereits 2011. Hubig sprach von einem „ehrgeizigen und umfangreichen Projekt“. Zu den Funktionen des Schulverwaltungsprogramms edoo.sys RLP gehören die Verwaltung der Schüler- und Lehrerdaten, eine Online-Noteneingabe und rechtssichere Vorlagen für die Erstellung von Zeugnissen.

Bei allem Aufwand für die Einrichtung der Software werde das Programm in den kommenden Jahren zu großen Arbeitserleichterungen führen, versprach Hubig. Edoo.sys RLP werde in den kommenden Jahren stetig weiterentwickelt – auch mit Blick auf den Benutzerkomfort. Unterstützt werden dann auch die neu eingeführten digitalen Abiturzeugnisse.

