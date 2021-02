Mainz

Datenbank umstrukturiert: Für gewalttätige Fußballfans

Die Datenbank für gewalttätige Fußballfans der Polizei Rheinland-Pfalz soll neu strukturiert werden. Das sei das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung einer landesweiten Arbeitsgruppe, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz mit. Die neu strukturierte Datenbank soll demnach ab April in einem Pilotbetrieb in Kaiserslautern getestet werden.