Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

Das Wochenende in Rheinland-Pfalz: Welche Themen wichtig sind

Ein Bischof, der sich aus Rom mehr Offenheit wünscht, Gedanken zum Homeoffice, das in Zukunft beliebt bleiben kann und die Formel 1, die nun sicher an den Nürburgring zurückkehrt – die Frage ist nur: mit oder ohne Zuschauer? Das sind nur einige unserer Themen am Wochenende.