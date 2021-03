Offenbach

Das Wetter zum Frühlingsbeginn ist wenig frühlingshaft

Das Wetter am ersten Frühlingswochenende zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher von der winterlichen Seite. Zumindest ließ sich zum kalendarischen Beginn des Frühlings am Samstag zwar noch die Sonne sehen, aber damit ist es am Sonntag vorbei.