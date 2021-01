Peter Paul Cahensly gehörte der Stadtverordnetenversammlung an, deren Vorsitzender er von 1903 bis 1915 war. Für die Zentrumspartei saß er zwischen 1886 und 1916 im preußischen Abgeordnetenhaus und war von 1898 bis 1903 Reichstagsabgeordneter. Er verstarb am 25. Dezember 1923 in Koblenz und wurde auf dem alten Friedhof am Limburger beigesetzt. Nicht zuletzt führte Cahenslys Betreiben 1897 zum Erlass eines Gesetzes über das Auswanderungswesen. Sein politischer Einsatz galt Arbeitern, Handwerkern und Gewerbetreibenden.