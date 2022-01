Das sind die Impfempfehlungen der Stiko Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung zurzeit für die Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren. Genau wie bei Erwachsenen sind zwei Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech vorgesehen. Bei den Fünf- bis Elfjährigen gibt es eine eingeschränkte Stiko-Empfehlung, berichtet Dr.

Michael Ehlen. Eine Impfung wird zurzeit nur für Risikokinder, also Kinder mit Vorerkrankungen, empfohlen, weil diese ein höheres Risiko für einen schwereren Covid-Verlauf haben, und für Kinder, in deren Haushalt Risikopatienten wie Opa oder Oma oder Erwachsene mit schweren Erkrankungen leben. Auf Wunsch der Eltern können allerdings auch alle anderen Kinder in dieser Altersgruppe geimpft werden.