Saarbrücken/Mainz/Wiesbaden

Das Saarland hat die größte Pkw-Dichte Deutschlands

In keinem anderen Bundesland gibt es statistisch gesehen mehr Autos pro Einwohner als im Saarland. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts und mit eigenen Berechnungen die Pkw-Dichte pro 1000 Einwohner ermittelt. Im Saarland war dieser Wert am höchsten: 640 Autos je 1000 Einwohner wurden dort gezählt, wie das Amt am Freitag berichtete. Auf Platz zwei folgte Rheinland-Pfalz mit 619 Autos je 1000 Einwohner.