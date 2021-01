Milton Keynes

Darts-Saison 2021 beginnt: Clemens zunächst nur am Mikrofon

Den Saisonstart muss Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens noch in einer tristen Kommentatorenbox verfolgen. Am Freitagabend (20.00 Uhr/DAZN) beginnt im englischen Milton Keynes mit dem Masters die neue Spielzeit, an die Scheibe treten die 24 besten Profis der Rangliste. Dazu gehört der „German Giant“, wie der 37 Jahre alte Clemens genannt wird, trotz seines überraschenden Achtelfinal-Einzugs bei der WM in London noch nicht. Clemens wird stattdessen als Experte im Studio sitzen und von dort den ersten Abend der Darts-Saison 2021 begleiten.