Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 15:00 Uhr

Darmstadt

Darmstadt 98 verleiht Mittelfeldmann Müller nach Koblenz

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 verleiht Mittelfeldspieler Leon Müller für ein Jahr an Rot-Weiß Koblenz. Der 20-Jährige, der im Februar 2019 mit einem Profivertrag ausgestattet worden war, soll beim Südwest-Regionalligisten mehr Einsatzzeiten erhalten als bei den Hessen, für die er bisher lediglich einen Kurzeinsatz bestritt. „Wir werden seine Saison aufmerksam verfolgen und wünschen uns, dass er mit viel Spielpraxis in den Beinen nach Darmstadt zurückkehrt“, sagte Lilien-Sportchef Carsten Wehlmann am Samstag.