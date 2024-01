Medien

Saarbrücken/Berlin

Daniel Sträßer freut sich über Fan-Gemeinde für SR-«Tatort»

Schauspieler Daniel Sträßer («Funeral for a Dog») mag die lineare Erzählweise im Saarbrücker «Tatort». Seit fünf Jahren spielt er dort Hauptkommissar Adam Schürk an der Seite von Vladimir Burlakov (alias Leo Hölzer). «Ich glaube, das ist unser großes Pfund, dass wir da so horizontal erzählen können, und ich denke, daraus gebiert sich auch unsere Fan-Gemeinde», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.