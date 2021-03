Saarbrücken

DAK: Saarland hat höchsten Krankenstand wegen Psyche

Beschäftigte im Saarland melden sich nach einer Analyse der Krankenkasse DAK deutschlandweit am häufigsten psychischer Leiden krank. Im vergangenen Jahr wurden 339 Fehltage je 100 erwerbstätige DAK-Versicherte registriert, wie die Krankenkasse am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Dies seien rund 30 Prozent mehr als im Bundesschnitt mit 265 Tagen. Depressionen waren demnach die wichtigste Ursache für Krankschreibungen, gefolgt von Anpassungsstörungen – die im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent am stärksten zulegten.