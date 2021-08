Mainz

DAK: Historisch niedriger Krankenstand in Rheinland-Pfalz

Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz hatten nach Daten der Krankenkasse DAK im ersten Halbjahr dieses Jahres so wenige Fehltage wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Krankenstand lag bei 4 Prozent, an jedem Tag seien also durchschnittlich 40 von 1000 DAK-versicherten Beschäftigten in Rheinland-Pfalz krankgeschrieben gewesen, wie die Krankenkasse mitteilte. Dieser historisch niedrige Wert hänge mit einem massiven Rückgang von Atemwegserkrankungen um minus 70 Prozent zusammen. Der Rückgang zeige sich besonders dort, wo die Beschäftigten vermehrt im Home Office arbeiten konnten.