Neumünster

Dämpfer für Midyatli bei SPD-Liste zur Landtagswahl

Bei der Aufstellung der SPD-Landesliste zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai hat die Landesvorsitzende Serpil Midyatli einen Dämpfer bekommen. Die 46-Jährige erhielt am Samstag in Neumünster nur 152 von 200 abgegebenen Stimmen für Listenplatz zwei. 37 Delegierte votierten gegen Midyatli, 8 enthielten sich, 3 Zettel waren ungültig.