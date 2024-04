Dachstuhlbrand in Neuwied: ein Schwerverletzter

Anzeige

Neuwied (dpa/lrs). Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Neuwied ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten in den frühen Morgenstunden alarmiert, weil ein Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen war. Der Schwerverletzte sowie zwei weitere Bewohner des Hauses wurden demnach mit leichten Verletzungen von den Einsatzkräften gerettet. Ein Hausbewohner konnte sich selbstständig befreien. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte sie. Die Polizei teilte mit, dass das Haus nach dem Brand unbewohnbar ist. Der schwer verletzte 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist.

