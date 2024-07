Nach ersten Schätzungen der Polizei entsteht bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Pfalz ein Schaden von 250 000 Euro. Die Bewohner kommen zunächst woanders unter.

Blaulicht ist während eines Pressetermins auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu sehen. (zu dpa: «Dachstuhlbrand in Landau verursacht hohen Schaden») Foto: Marijan Murat/DPA

Landau (dpa/lrs). Ein Dachstuhlbrand im pfälzischen Landau hat in der Nacht zum Sonntag einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses vorübergehend anderweitig untergebracht. Das Feuer war demnach am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergreifen. Den Schaden bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen auf 250 000 Euro. «Die Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen», hieß es in der Mitteilung.