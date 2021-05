Homburg

Dachstuhlbrand in Homburg: Angrenzende Gebäude unbewohnbar

Durch einen Dachstuhlbrand eines Hauses in Homburg sind vier angrenzende Gebäude nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei am Donnerstagabend vermutlich durch einen technischen Defekt einer Steckdose ausgebrochen, teilte die Polizei mit. In dem unbewohnten Anwesen befanden sich ein Atelier sowie ein Fahrradlager. Verletzt wurde niemand.