Gerolstein

Dachgeschosswohnung brennt aus: Staatsanwaltschaft ermittelt

Bei einem Brand in Gerolstein (Kreis Vulkaneifel) ist eine Dachgeschosswohnung komplett zerstört worden. Verletzt wurde indes niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte nach Angaben eines Sprechers das betroffene Mehrfamilienhaus evakuieren und die Flammen am Morgen löschen.