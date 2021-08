Kalenborn/Lahnstein

Dachdecker wollen Flutopfern helfen

Mindestens 80 Dachdeckerbetriebe wollen am Mittwoch im Ahrtal den Flutopfern helfen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass nicht nur Unrat aus dem Ahrtal gebracht wird, sondern auch wieder aufgebaut wird“, sagte der Initiator Bernd Krinninger, Inhaber von Heimbach Bedachungen in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis), am Dienstag. Er rechnete mit mehreren Hundert Dachdeckern aus dem gesamten Bundesgebiet, die mit eigenem und durch Firmen gespendetem Material in den Landkreis Ahrweiler reisten.