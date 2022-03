Czaja zu Flüchtlingen: Bund muss schnell handeln

CDU-Generalsekretär Mario Czaja fordert von der Bundesregierung rasches Handeln für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Immer mehr Flüchtlinge kämen nach Deutschland, sagte Czaja am Freitag in St. Ingbert zu Beginn einer Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes. «Wir haben die Aufgabe, diese gut aufzunehmen und die Versorgung sicherzustellen. Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass der Bund hier seiner zentralen Steuerungsfunktion nachkommt.»

Vor allem Frauen und Kinder kämen. Diese brauchten medizinische, psychologische und schulische Versorgung. «All diese Themen müssen schnell gelöst werden. Diese Themen müssen schnell angegangen werden», sagte der CDU-Generalsekretär. Die Union unterstütze die Bundesregierung: «Aber wir sagen auch ganz klar: es ist jetzt die Aufgabe, diese zentrale Steuerungsfunktion in die Hand zu nehmen.» Wichtig sei, «dass wir nicht alte Fehler bei der Unterbringung wiederholen». Nötig seien «große Einrichtungen und große Unterkünfte, bei denen auch die Unterbringung möglich ist. Damit wir nicht wieder zurückkehren zur Unterbringung in Turnhallen oder in Schulen.»

Czaja kritisierte eine «starke und zunehmende Russenfeindlichkeit in unserem eigenen Land». Die CDU stehe auch an der Seite russischsprachiger Menschen in Deutschland. «Die Angriffe auf sie, Pöbeleien gegen sie sind nicht in Ordnung. Dagegen müssen wir gemeinsam vorgehen.» Es wäre ein Erfolg der Politik von Wladimir Putin, wenn «eine solche Missgunst zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aufkommt». Die Gegner seien nicht das russische Volk oder russisch sprechende Menschen in Deutschland, sondern «unser Gegner ist der Krieg Putins und ist Putin mit seinem Angriff auf ein freies demokratisches Land.»

Der CDU-Bundesvorstand berät noch bis Samstagmittag über Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg und bereitet die Arbeit an einem neuen Parteiprogramm vor.

CDU Homepage