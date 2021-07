Trier

Cybercrime: Haftbefehl gegen einen Angeklagten außer Vollzug

Im Prozess um Cybercrime-Machenschaften in einem unterirdischen Bunker an der Mosel ist einer der Angeklagten frei gekommen. Der Haftbefehl gegen ihn sei am vergangenen Montag außer Vollzug gesetzt worden, sagte der Sprecher des Landgerichts Trier am Freitag. Es handele sich um den Angeklagten, der zu Beginn des „Cyberbunker-Prozesses“ über mehrere Prozesstage ausgesagt habe. Nun habe er sich noch mal ergänzend zur Sache eingelassen, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der „Trierische Volksfreund“ darüber berichtet.