Trier

Cyberbunker-Prozess wegen Corona-Kontakt unterbrochen

Der sogenannte Cyberbunker-Prozess vor dem Landgericht Trier muss pausieren. Ein Ergänzungsschöffe habe direkten Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt, teilte das Landgericht Trier am Donnerstag mit. Daher seien die Verhandlungen am Donnerstag und am Montag (9. November) abgesagt worden. Nach derzeitigem Stand solle das Verfahren am 12. November fortgesetzt werden.