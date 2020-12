Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 10:10 Uhr

Koblenz

„Cyberbunker“ vermietete Server auch an Identitäre Bewegung

Im zerschlagenen Darknet-„Cyberbunker“ an der Mosel sind auch Daten der rechtsextremen Identitären Bewegung gehostet worden. Ein Mitarbeiter der Betreiber habe in seiner Vernehmung erklärt, man habe in extremistischen Gruppierungen eine Marktlücke gesehen, sagte Oberstaatsanwalt Jörg Angerer von der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Freitag. Bei der Server-Vermietung sei mit der Identitären Bewegung anders als bei anderen Kunden ein schriftlicher Vertrag geschlossen worden. Zuvor hatten der „Spiegel“ und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) darüber berichtet.