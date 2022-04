Frankenthal

Internet

Cyberattacke: Pumpenhersteller KSB stoppt vorerst Produktion

Wegen einer Cyberattacke hat der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB aus Frankenthal (Pfalz) die Produktion in Deutschland bis zum 20. April eingestellt. «In anderen Ländern wird auf Basis der lokalen Lage entschieden», sagte ein Firmensprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben in der vergangenen Woche Unregelmäßigkeiten festgestellt und nach Rücksprache mit externen Spezialisten die Server vom Netz genommen.»