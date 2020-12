Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 10:20 Uhr

Otterberg

CVJM Pfalz mit Kinderschutzpreis ausgezeichnet

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in der Pfalz hat einen mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis für den Kinderschutz erhalten. Der CVJM in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) bekam die Auszeichnung für seine waldpädagogischen Angebote im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, wie die Organisatoren des HanseMerkur-Preises für Kinderschutz am Donnerstag mitteilten.