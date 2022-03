Saarbrücken/München

Landtagswahlen

CSU: Wahlergebnis im Saarland zeigt keinen Bundestrend

Nach der historischen Pleite der CDU und dem Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Saarbrücken sieht die CSU die Ursachen nicht auf Bundesebene. «Die Saarland-Wahl ist nicht repräsentativ für Deutschland. Es gibt aber nichts schön zu reden: klarer Wahlsieger ist die SPD. Die länderspezifischen Themen haben hier klar überwogen», sagte Generalsekretär Stephan Mayer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Ampel habe als Ganzes nicht profitiert. «Es lässt sich daher kein Bundestrend erkennen. Tobias Hans hat das Saarland in den letzten Jahren stark vertreten.»