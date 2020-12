Mainz

Covid-Impfung: Rheinland-Pfalz will am 27. Dezember beginnen

Nach den Weihnachtsfeiertagen sollen in Rheinland-Pfalz die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Nach der gestrigen Videokonferenz der Gesundheitsminister gehe man davon aus, dass der Impfstart am 27. Dezember 2020 bundeseinheitlich erfolgen kann, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.