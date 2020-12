Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 17:30 Uhr

„Covid-19 Versorgungszentren“ sollen Krankenhäuser entlasten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sollen sechs „Covid-19 Versorgungszentren“ zur möglichen Entlastung der Krankenhäuser entstehen. Dort sollten Patienten behandelt werden, falls das reguläre Kliniksystem im Zuge der Coronavirus-Pandemie an seine Grenzen stoße, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. In diesen Versorgungszentren könnten Patienten mit Covid-19 aufgenommen werden, die bereits regulär in einem Krankenhaus behandelt wurden, aber noch nicht nach Hause könnten – wie zum Beispiel Patienten auf dem Weg der Besserung.