Covid-19: Landesregierung informiert per Messenger-Dienst

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung informiert jetzt auch per Messenger-Dienst über Anliegen und Fragen rund um das Coronavirus. Die Saarländer könnten sich dort über Regeln und deren Umsetzung informieren, Hilfsangebote stellen oder auch Fake News melden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit.