Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 07:00 Uhr

Bitburg

Corona-Zeiten: Polizei löst achtköpfige Geburtstagsfeier auf

Eine Geburtstagsfeier mit acht Personen ist am Dienstagabend in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm)) als Verstoß gegen bestehende Kontakteinschränkungen in der Corona-Krise von der Polizei aufgelöst worden. Gegen die beiden Bewohner, in deren Wohnung sich die Menschen zum Feiern versammelt hatten, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.