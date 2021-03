Mainz/Berlin

Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz steigen leicht an

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Das Landesuntersuchungsamt nannte am Samstag einen Wert von 73,9 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Vortag hatte der Inzidenzwert bei 73,2 gelegen.