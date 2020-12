Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 15:20 Uhr

Corona-Zahlen immer höher: 1873 Infektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag erneut deutlich gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten zum Stand 10.00 Uhr 1873 Infektionen mit dem Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Innerhalb von 24 Stunden kamen 236 neu registrierte Infektionen hinzu, nach einem Zuwachs um 157 Fälle am Vortag. Bisher starben acht Menschen in Rheinland-Pfalz an der durch das Virus verursachten Krankheit Covid-19, darunter allein drei in der Stadt Koblenz.