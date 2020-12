Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 17:50 Uhr

Coronavirus-Infektionen in Seniorenheim im Saarland

Bischmisheim (dpa/lrs) – In einem Seniorenhaus im Saarland sind vier Bewohner und eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allen Infizierten gehe es den Umständen entsprechend gut, die Bewohner des Seniorenheims würden im Krankenhaus behandelt, müssten aber nicht beatmet werden und die Mitarbeiterin sei in häuslicher Quarantäne, teilte die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken (cts) am Dienstag mit.