Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 19:00 Uhr

Coronavirus: Zweiter Todesfall im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland gibt es den zweiten Todesfall in Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus. „Wir können einen Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation bestätigen, es gab Vorerkrankungen“, sagte eine Sprecherin des Klinikums Saarbrücken am Dienstag. Weitere Details teilte sie unter Hinweis auf den Datenschutz nicht mit. Der „Saarbrücker Zeitung“ zufolge soll es sich bei der Patientin um eine Frau im Alter von Ende 50 handeln. Die Zahl der Corona-Fälle im Saarland war am Montag (15.00 Uhr) dem Gesundheitsministerium zufolge auf 383 gestiegen. Am Sonntag waren es zum selben Zeitpunkt (15.00 Uhr) noch 318.