Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:00 Uhr

Bad Ems

Coronavirus: Statistisches Landesamt geht in Notbetrieb

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz geht wegen zwei Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft in einen Notbetrieb. Zudem gibt es Verdachtsfälle und Infektionen im privaten Umfeld von Mitarbeitern, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Daher werde der Pandemieplan aktiviert. Die Maßnahmen sehen vor, dass zentrale Funktionen der Daseinsvorsorge weiter aufrechterhalten werden. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Wahlen, kommunaler Finanzausgleich und die landwirtschaftliche Betriebsdatenbank. Diese Aufgaben werden demnach über mobile Arbeitsplätze erledigt. Die übrigen Tätigkeiten – darunter auch die Produktion von Statistiken – werden ausgesetzt.